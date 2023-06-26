США оголосять допомогу ЗСУ на $500 млн з Bradley та Stryker для контрнаступу – Reuters
26.06.2023, 19:19
Джо Байден (Фото - EPA)
США планують завтра, 27 червня, оголосити про військову допомогу для України на суму до $500 млн. Очікується, що до нового пакету увійде також наземна техніка, повідомляє Reuters із посиланням на неназваних двох офіційних осіб США.
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Пакет військової допомоги передбачатиме наземну техніку, оскільки Україна переходить у контрнаступ. Очікується, що будуть надані 30 бойових машин піхоти Bradley та 25 бронетранспортерів Stryker, сказав один зі співрозмовників журналістів.
Також Україна отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкові засоби, зокрема Javelin, та боєприпаси для зенітних комплексів Patriot і Stinger, повідомили співрозмовники ЗМІ на умовах анонімності.
- 25 червня Зеленський провів телефонну розмову з Байденом – обговорили питання підтримки України з боку США, зокрема допомогу далекобійною зброєю.
- Сьогодні стало відомо, що Австралія передасть Україні 70 військових броньованих машин, а Берлін готує довгу допомогу ЗСУ 155-мм снарядами, на два роки вже узгодили.
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