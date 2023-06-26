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США оголосять допомогу ЗСУ на $500 млн з Bradley та Stryker для контрнаступу – Reuters﻿

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26.06.2023, 19:19
США оголосять допомогу ЗСУ на $500 млн з Bradley та Stryker для контрнаступу – Reuters﻿ - Фото
Джо Байден (Фото - EPA)

США планують завтра, 27 червня, оголосити про військову допомогу для України на суму до $500 млн. Очікується, що до нового пакету увійде також наземна техніка, повідомляє Reuters із посиланням на неназваних двох офіційних осіб США.

Пакет військової допомоги передбачатиме наземну техніку, оскільки Україна переходить у контрнаступ. Очікується, що будуть надані 30 бойових машин піхоти Bradley та 25 бронетранспортерів Stryker, сказав один зі співрозмовників журналістів.

Також Україна отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкові засоби, зокрема Javelin, та боєприпаси для зенітних комплексів Patriot і Stinger, повідомили співрозмовники ЗМІ на умовах анонімності.

Оксана Житнюк
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Джо Байденвійськова допомогапентагон
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