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США объявят помощь ВСУ на $500 млн с Bradley и Stryker для контрнаступления – Reuters﻿

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 19:19
США объявят помощь ВСУ на $500 млн с Bradley и Stryker для контрнаступления – Reuters﻿ - Фото
Джо Байден (Фото - EPA)

США планируют завтра, 27 июня, объявить о военной помощи для Украины на сумму до $500 млн. Ожидается, что в новый пакет войдет в том числе наземная техника, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных двух официальных лиц США.

Пакет военной помощи будет включать в себя наземную технику, поскольку Украина переходит в контрнаступление. Ожидается, будут предоставлены 30 боевых машин пехоты Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker, сказал один из собеседников журналистов.

Также Украина получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковые средства, в том числе Javelin, и боеприпасы для зенитных комплексов Patriot и Stinger, сообщили собеседники СМИ на условиях анонимности.

Оксана Житнюк
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