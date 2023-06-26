США объявят помощь ВСУ на $500 млн с Bradley и Stryker для контрнаступления – Reuters﻿

США планируют завтра, 27 июня, объявить о военной помощи для Украины на сумму до $500 млн. Ожидается, что в новый пакет войдет в том числе наземная техника, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных двух официальных лиц США.

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Пакет военной помощи будет включать в себя наземную технику, поскольку Украина переходит в контрнаступление. Ожидается, будут предоставлены 30 боевых машин пехоты Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker, сказал один из собеседников журналистов.

Также Украина получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковые средства, в том числе Javelin, и боеприпасы для зенитных комплексов Patriot и Stinger, сообщили собеседники СМИ на условиях анонимности.

25 июня Зеленский провел телефонный разговор с Байденом - обсудили вопросы поддержки Украины со стороны США, в том числе помощь дальнобойным оружием.

Сегодня стало известно, что Австралия передаст Украине 70 военных бронированных машин, а Берлин готовит долгую помощь ВСУ 155-мм снарядами, на два года уже согласовали.





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