Зеленский созвонился с Байденом. Речь шла о дальнобойном оружии и НАТО
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом – обсудили вопросы поддержки Украины со стороны США, в том числе помощь дальнобойным оружием.
Зеленский назвал разговор "положительным и вдохновляющим".
Он сообщил, что поблагодарил Байдена "за неослабевающую поддержку Украины", особенно за системы ПВО Patriot, а также за поддержку "коалиции истребителей".
"Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения", – написал президент.
Также лидеры скоординировали позиции в преддверии Вильнюсского саммита НАТО и обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира.
Сегодня сообщалось, что в Копенгагене 24 июня прошли организованные Украиной неформальные международные консультации об "основных принципах мира" с участием представителей многих ведущих стран.
- В ноябре 2022 года на саммите G20 Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины, восстановление границ 1991 года, прекращение боевых действий, выплату Россией репараций за нанесенный Украине ущерб, создание специального трибунала для военных преступников РФ и другие пункты.
- 22 июня 2023 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о полной поддержке мирного плана президента Владимира Зеленского и вступления Украины в НАТО.
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