Зеленський зателефонував Байдену. Мова була про далекобійну зброю і НАТО

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом – обговорили питання підтримки України з боку США, зокрема, допомогу далекобійною зброєю.

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Зеленський назвав розмову "позитивною і надихаючою".

Він повідомив, що подякував Байдену "за неослабну підтримку України", особливо за системи ППО Patriot, а також за підтримку "коаліції винищувачів".

"Обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження", – написав президент.

Також лідери скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО та обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

Сьогодні повідомлялося, що у Копенгагені 24 червня пройшли організовані Україною неформальні міжнародні консультації щодо "основних принципів миру" за участю представників багатьох провідних країн.

У листопаді 2022 року на саміті G20 Зеленський представив формулу миру з 10 пунктів, яка передбачає повне виведення російських військ з території України, відновлення кордонів 1991 року, припинення бойових дій, виплату Росією репарацій за завдану Україні шкоду, створення спеціального трибуналу для військових злочинців РФ інші пункти.

22 червня 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо повної підтримки мирного плану президента Володимира Зеленського та вступу України до НАТО.

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