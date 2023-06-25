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Зеленський зателефонував Байдену. Мова була про далекобійну зброю і НАТО

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25.06.2023, 22:45
Зеленський зателефонував Байдену. Мова була про далекобійну зброю і НАТО - Фото
Володимир Зеленський та Джо Байден (Фото - прес-служба ВП)

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом – обговорили питання підтримки України з боку США, зокрема, допомогу далекобійною зброєю.

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Зеленський назвав розмову "позитивною і надихаючою".

Він повідомив, що подякував Байдену "за неослабну підтримку України", особливо за системи ППО Patriot, а також за підтримку "коаліції винищувачів".

"Обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження", – написав президент.

Також лідери скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО та обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

Сьогодні повідомлялося, що у Копенгагені 24 червня пройшли організовані Україною неформальні міжнародні консультації щодо "основних принципів миру" за участю представників багатьох провідних країн.

  • У листопаді 2022 року на саміті G20 Зеленський представив формулу миру з 10 пунктів, яка передбачає повне виведення російських військ з території України, відновлення кордонів 1991 року, припинення бойових дій, виплату Росією репарацій за завдану Україні шкоду, створення спеціального трибуналу для військових злочинців РФ інші пункти.
  • 22 червня 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо повної підтримки мирного плану президента Володимира Зеленського та вступу України до НАТО.
Сергій Бережний
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Володимир ЗеленськийДжо Байденвійськова допомогателефонна розмова
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