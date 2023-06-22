ПАРЄ підтримала мирний план Зеленського та вступ України до НАТО
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про повну підтримку мирного плану президента Володимира Зеленського та вступу України до НАТО. Про це повідомляється в Telegram Верховної Ради та у Facebook членкині української делегації у ПАРЄ Євгенії Кравчук.
"Щойно! 80 – 3А. У резолюції "Політичні наслідки агресії РФ проти України" ПАРЄ повністю підтримує мирний план президента Зеленського, а також подальші революційні пункти", – йдеться у повідомленні.
ПАРЄ у резолюції закликала держави-члени Ради Європи, які є членами НАТО, підтримати членство України в НАТО.
Резолюція ПАРЄ також підтримала:
- продовження та посилення додаткової громадянської та військової допомоги Україні;
- створення стратегічної європейської економічної автономії від російської нафти й газу як основних інструментів шантажу Європи;
- розширення списків осіб, які підпадають під санкції в Росії, Білорусі та третіх країнах;
- комплекс заходів для уникнення обходу санкцій;
- визнання ПВК Вагнера та інших воєнізованих формувань, що беруть участь у вторгненні РФ, – терористичними угрупованнями;
- визнання режиму РФ таким, що наслідує небезпечну ідеологію рашизму;
- визнання РФ винною у воєнному злочині екоциду, вчиненого за допомогою підриву Каховської ГЕС.
Як зазначається, резолюція ПАРЄ окремо визнає намір Росії підірвати ЗАЕС, створивши загрозу всьому континенту.
У листопаді 2022 року на саміті G20 Зеленський представив формулу миру з 10 пунктів, яка передбачає повне виведення російських військ з території України, відновлення кордонів 1991 року, припинення бойових дій, виплату Росією репарацій за завдану Україні шкоду, створення спеціального трибуналу для воєнних злочинців РФ та інші пункти.
- 2 травня 2023 року Верховна Рада проголосувала за визначення наявного в РФ політичного режиму як "рашизму" і засудила його ідеологічні засади та суспільні практики як тоталітарні та людиноненависницькі.
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