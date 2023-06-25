"Новий формат обговорення війни": у Данії говорили про способи припинення агресії Росії

У Копенгагені 24 червня пройшли організовані Україною неформальні міжнародні консультації щодо "основних засад миру" за участю представників багатьох провідних країн. Про їх підсумки повідомляє The Guardian.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Формат консультацій передбачав участь радників урядів із національної безпеки та людей, які мають вплив на ухвалення політичних рішень. Зустріч вела державна секретарка канцелярії прем'єр-міністра Данії Барбара Бертелсен.

Видання зазначає, що нарада проходила на тлі так званого "бунту Пригожина", який багато хто у світі розцінив як свідчення наближення "неминучого краху режиму Путіна", і що через події в Росії до Копенгагена не зміг приїхати радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, який брав участь у заході відеозв'язком.

У зустрічі брали участь старші радники з країн Великої сімки, включно з Італією, Великою Британією, Францією, Канадою, Німеччиною, Японією.

У консультаціях також взяли участь представники державних служб безпеки ПАР, Індії, Бразилії, Туреччини та Саудівської Аравії. Оскільки ці країни, як зазначається, раніше "відмовлялися пристати до чиєїсь сторони", їх участь можна розцінити як значний крок до підтримки суверенітету та міжнародно визнаних кордонів України.

Видання зазначає, що на обговорення не було допущено представників ЗМІ, і це створило умови для того, щоб "покласти край розбіжностям між Глобальним Півднем та Заходом щодо умов, що дозволяють зупинити вторгнення Володимира Путіна".

Наголошується, що у зустрічі у Копенгагені не брали участь представники Об'єднаних Арабських Еміратів та Китаю.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак за підсумками зустрічі написав, що висловив на ній впевненість, що запропонована президентом Володимиром Зеленським формула миру має стати основою справедливого та міцного миру, оскільки вона ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права.

Одним із пунктів обговорення була пропозиція щодо скликання "мирного саміту" світових лідерів, а також можливе місце проведення такого заходу – пропонувалися Данія, Париж, штаб-квартира ООН та Україна.

"Новий формат обговорення війни" був сприйнятий учасниками зустрічі, які погодилися, що його потрібно продовжувати.

Як і передбачав неформальний характер зустрічі, загальних заяв за наслідками наради його учасники не робили.

У листопаді 2022 року на саміті G20 Зеленський представив формулу миру з 10 пунктів, яка передбачає повне виведення російських військ з території України, відновлення кордонів 1991 року, припинення бойових дій, виплату Росією репарацій за завдану Україні шкоду, створення спеціального трибуналу для військових злочинців РФ інші пункти.

22 червня 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо повної підтримки мирного плану президента Володимира Зеленського та вступу України до НАТО.

Читайте також: Зеленський: Лідери Африки побачили, хто бореться за мир, а хто затягує війну

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.