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Зеленський: Лідери Африки побачили, хто бореться за мир, а хто затягує війну

Этот материал также доступен на русском
18.06.2023, 23:59
Зеленський: Лідери Африки побачили, хто бореться за мир, а хто затягує війну - Фото
Зустріч Зеленського з делегацією лідерів Африки (Фото – Офіс президента)

Лідери та представники Африки під час візиту до Києва та Москви самі могли переконатися, хто справді зацікавлений у світі, а хто втілює у собі війну. Про це у відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський.

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Президент сказав, що "всі бачили, як відбувався візит делегації лідерів і представників країн Африки – візит в Україну, візит потім у державу-терориста".

"Делегація мала змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі, а хто насправді сам по собі війна. Це було дуже чітко", – зазначив Зеленський.

"Усе, про що говорилося в Україні, було про формулу миру: пункт за пунктом, увесь зміст. Усе, про що говорилося в Росії, було про війну, про те, як знищувати життя далі", – наголосив він.

Зеленський заявив, що "немає альтернативи формулі миру" і "добре, що світ все краще це чує та бачить".

  • 18 червня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "типовим російським шулерством" заяву російського диктатора Володимира Путіна, який на зустрічі з африканською делегацією сказав, що нібито веде війну "за статутом ООН".
  • Африканська мирна делегація складалася одразу з чотирьох лідерів. До неї увійшли Сіріл Рамафоса (ПАР), Макі Салл (Сенегал), Хакаїнде Хічілема (Замбія), Азалі Ассумані (Коморські Острови), а також прем'єр Єгипту та представники президентів Конго та Уганди.
Сергій Бережний
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