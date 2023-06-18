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Путін заявив делегації з Африки, що веде війну за статутом ООН. Подоляк: Типове шулерство

Этот материал также доступен на русском
18.06.2023, 12:10
Путін заявив делегації з Африки, що веде війну за статутом ООН. Подоляк: Типове шулерство - Фото
Фото: EPA

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з африканською делегацією сказав, що веде війну за статутом ООН. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк першим з офіційних осіб України відреагував на цю заяву, назвавши її "типовим російським шулерством".

"Воєнний злочинець у міжнародному розшуку, з ордером на арешт запевняє африканських лідерів, що діє виключно в межах Статуту ООН. Можливо, ми щось пропустили… А що написано в Статуті ООН про суверенне право вдиратися на територію іншої країни, окупувати частину земель та створювати квазіутворення, масово вбивати, катувати та грабувати населення, викрадати дітей, а потім, зазнаючи поразки, підривати греблі й об’єкти критичної інфраструктури? Що каже Статут ООН про показові страти, тортури над полоненими та судилища?" – написав він у Twitter вранці в неділю.

Мирний план африканської делегації складається з десяти пунктів, серед яких повага до суверенітету держав відповідно до статуту ООН.

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"Ми твердо переконані, що ця війна має бути завершена, конфлікт має бути врегульований шляхом переговорів та дипломатії. Війна не може тривати вічно", – сказав на зустрічі з Путіним президент ПАР Сиріл Рамафоса.

У відповідь Путін заявив, що Росія з повагою ставиться до позиції країн Африки, але поклав відповідальність за війну на Україну, а логіку дій Росії назвав "бездоганною з погляду міжнародного права та Статуту ООН".

  • Африканська мирна делегація складалася одразу з чотирьох лідерів. До неї увійшли Сиріл Рамафоса (ПАР), Макі Салл (Сенегал), Хакаінде Хічіллема (Замбія), Азалі Ассумані (Коморські Острови), а також прем'єр Єгипту і представники президентів Конго та Уганди.
Андрій Водяний
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