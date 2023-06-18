Путін заявив делегації з Африки, що веде війну за статутом ООН. Подоляк: Типове шулерство

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з африканською делегацією сказав, що веде війну за статутом ООН. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк першим з офіційних осіб України відреагував на цю заяву, назвавши її "типовим російським шулерством".

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"Воєнний злочинець у міжнародному розшуку, з ордером на арешт запевняє африканських лідерів, що діє виключно в межах Статуту ООН. Можливо, ми щось пропустили… А що написано в Статуті ООН про суверенне право вдиратися на територію іншої країни, окупувати частину земель та створювати квазіутворення, масово вбивати, катувати та грабувати населення, викрадати дітей, а потім, зазнаючи поразки, підривати греблі й об’єкти критичної інфраструктури? Що каже Статут ООН про показові страти, тортури над полоненими та судилища?" – написав він у Twitter вранці в неділю.

Мирний план африканської делегації складається з десяти пунктів, серед яких повага до суверенітету держав відповідно до статуту ООН.

"Ми твердо переконані, що ця війна має бути завершена, конфлікт має бути врегульований шляхом переговорів та дипломатії. Війна не може тривати вічно", – сказав на зустрічі з Путіним президент ПАР Сиріл Рамафоса.

У відповідь Путін заявив, що Росія з повагою ставиться до позиції країн Африки, але поклав відповідальність за війну на Україну, а логіку дій Росії назвав "бездоганною з погляду міжнародного права та Статуту ООН".

Африканська мирна делегація складалася одразу з чотирьох лідерів. До неї увійшли Сиріл Рамафоса (ПАР), Макі Салл (Сенегал), Хакаінде Хічіллема (Замбія), Азалі Ассумані (Коморські Острови), а також прем'єр Єгипту і представники президентів Конго та Уганди.

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