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Путин заявил делегации из Африки, что ведет войну по уставу ООН. Подоляк: Шулерство

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2023, 12:10
Путин заявил делегации из Африки, что ведет войну по уставу ООН. Подоляк: Шулерство - Фото
Фото: EPA

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с африканской делегацией сказал, что ведет войну по уставу ООН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк первым из официальных лиц Украины отреагировал на это заявление, назвав его "типичным российским шулерством".

"Военный преступник в международном розыске, с ордером на арест уверяет африканских лидеров, что действует исключительно в рамках Устава ООН. Возможно, мы что-то пропустили... А что написано в Уставе ООН о суверенном праве вторгаться на территорию другой страны, оккупировать часть земель и создавать квазиобразования, массово убивать, пытать и грабить население, похищать детей, а затем, терпя поражение, взрывать плотины и объекты критической инфраструктуры? Что говорит Устав ООН о показательных казнях, пытках над пленными и судилищах?" – написал он в Twitter утром в воскресенье.

Мирный план африканской делегации состоит из десяти пунктов, среди которых уважение суверенитета государств в соответствии с уставом ООН.

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"Мы твердо убеждены, что эта война должна быть завершена, конфликт должен быть урегулирован путем переговоров и дипломатии. Война не может продолжаться вечно", – сказал на встрече с Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса.

В ответ Путин заявил, что Россия с уважением относится к позиции стран Африки, но возложил ответственность за войну на Украину, а логику действий России назвал "безупречной с точки зрения международного права и Устава ООН".

  • Африканская мирная делегация состояла сразу из четырех лидеров. В нее вошли Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичиллема (Замбия), Азали Ассумани (Коморские Острова), а также премьер Египта и представители президентов Конго и Уганды.
Андрей Водяный
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