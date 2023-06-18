Путин заявил делегации из Африки, что ведет войну по уставу ООН. Подоляк: Шулерство

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с африканской делегацией сказал, что ведет войну по уставу ООН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк первым из официальных лиц Украины отреагировал на это заявление, назвав его "типичным российским шулерством".

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"Военный преступник в международном розыске, с ордером на арест уверяет африканских лидеров, что действует исключительно в рамках Устава ООН. Возможно, мы что-то пропустили... А что написано в Уставе ООН о суверенном праве вторгаться на территорию другой страны, оккупировать часть земель и создавать квазиобразования, массово убивать, пытать и грабить население, похищать детей, а затем, терпя поражение, взрывать плотины и объекты критической инфраструктуры? Что говорит Устав ООН о показательных казнях, пытках над пленными и судилищах?" – написал он в Twitter утром в воскресенье.

Мирный план африканской делегации состоит из десяти пунктов, среди которых уважение суверенитета государств в соответствии с уставом ООН.

"Мы твердо убеждены, что эта война должна быть завершена, конфликт должен быть урегулирован путем переговоров и дипломатии. Война не может продолжаться вечно", – сказал на встрече с Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса.

В ответ Путин заявил, что Россия с уважением относится к позиции стран Африки, но возложил ответственность за войну на Украину, а логику действий России назвал "безупречной с точки зрения международного права и Устава ООН".

Африканская мирная делегация состояла сразу из четырех лидеров. В нее вошли Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичиллема (Замбия), Азали Ассумани (Коморские Острова), а также премьер Египта и представители президентов Конго и Уганды.

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