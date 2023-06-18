Зеленский: Лидеры Африки увидели, кто борется за мир, а кто затягивает войну
Лидеры и представители Африки во время визита в Киев и Москву сами могли убедиться, кто действительно заинтересован в мире, а кто воплощает в себе войну. Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.
Президент сказал, что "все видели, как проходил визит делегации лидеров и представителей стран Африки – визит в Украину, визит затем в государство-террорист".
"Делегация могла увидеть, кто действительно заинтересован в мире, а кто действительно сам по себе война. Это было очень ясно", – отметил Зеленский.
"Все, о чем говорилось в Украине, было о формуле мира: пункт за пунктом, весь смысл. Все, о чем говорилось в России, было о войне, о том, как уничтожать жизнь дальше", – подчеркнул он.
Зеленский заявил, что "нет альтернативы формуле мира" и "хорошо, что мир все лучше это слышит и видит".
- 18 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "типичным российским шулерством" заявление российского диктатора Владимира Путина, кооторый на встрече с африканской делегацией сказал, что якобы ведет войну "по уставу ООН".
- Африканская мирная делегация состояла сразу из четырех лидеров. В нее вошли Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичиллема (Замбия), Азали Ассумани (Коморские Острова), а также премьер Египта и представители президентов Конго и Уганды.
Комментарии