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Зеленский: Лидеры Африки увидели, кто борется за мир, а кто затягивает войну

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2023, 23:59
Зеленский: Лидеры Африки увидели, кто борется за мир, а кто затягивает войну - Фото
Встреча Зеленского с делегацией лидеров Африки (Фото - Офис президента)

Лидеры и представители Африки во время визита в Киев и Москву сами могли убедиться, кто действительно заинтересован в мире, а кто воплощает в себе войну. Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский

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Президент сказал, что "все видели, как проходил визит делегации лидеров и представителей стран Африки – визит в Украину, визит затем в государство-террорист".

"Делегация могла увидеть, кто действительно заинтересован в мире, а кто действительно сам по себе война. Это было очень ясно", – отметил Зеленский.

"Все, о чем говорилось в Украине, было о формуле мира: пункт за пунктом, весь смысл. Все, о чем говорилось в России, было о войне, о том, как уничтожать жизнь дальше", – подчеркнул он.

Зеленский заявил, что "нет альтернативы формуле мира" и  "хорошо, что мир все лучше это слышит и видит".

  • 18 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "типичным российским шулерством" заявление российского диктатора Владимира Путина, кооторый на встрече с африканской делегацией сказал, что якобы ведет войну "по уставу ООН". 
  • Африканская мирная делегация состояла сразу из четырех лидеров. В нее вошли Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичиллема (Замбия), Азали Ассумани (Коморские Острова), а также премьер Египта и представители президентов Конго и Уганды.
Сергей Бережной
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