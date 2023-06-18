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Все Patriot целы и работают, что бы там ни говорили оккупанты – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2023, 23:35
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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Все украинские системы ПВО Patriot целы, работают и сбивают российские ракеты. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский

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Президент заверил, что "кто бы там, в России, ни рассказывал, будто наши Patriot уничтожены, – все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно".

"Ни один Patriot не уничтожен!" – подчеркнул Зеленский. 

Говоря о достижениях Воздушных сил, президент выразил благодарность "защитникам неба", которые нанесли "за неделю более сотни групповых авиаударов по позициям и тылам врага".

Он отметил силы ПВО, которые на прошедшей неделе "уничтожили почти три десятка ракет и около полусотни ударных дронов".

"Отдельно отмечу защитников неба Киевщины. 96-я Киевская зенитная ракетная бригада Воздушных Сил – спасибо! Все "Калибры" и "Кинжалы" во время этих атак были уничтожены, а значит, жизнь наших людей была спасена", – сказал Зеленский.

  • 17 июня спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что у Украины на вооружении находятся два дивизиона Patriot, хотя российский диктатор Владимир Путин днем ранее заявил, что армия РФ якобы уничтожила под Киевом целых пять таких комплексов. 

Читайте также: Летело 16 баллистических целей сразу. Комбриг зенитчиков рассказал о ночи сбитых "Кинжалов"

Сергей Бережной
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Владимир ЗеленскийPatriotвидеообращение
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