Все украинские системы ПВО Patriot целы, работают и сбивают российские ракеты. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.
Президент заверил, что "кто бы там, в России, ни рассказывал, будто наши Patriot уничтожены, – все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно".
"Ни один Patriot не уничтожен!" – подчеркнул Зеленский.
Говоря о достижениях Воздушных сил, президент выразил благодарность "защитникам неба", которые нанесли "за неделю более сотни групповых авиаударов по позициям и тылам врага".
Он отметил силы ПВО, которые на прошедшей неделе "уничтожили почти три десятка ракет и около полусотни ударных дронов".
"Отдельно отмечу защитников неба Киевщины. 96-я Киевская зенитная ракетная бригада Воздушных Сил – спасибо! Все "Калибры" и "Кинжалы" во время этих атак были уничтожены, а значит, жизнь наших людей была спасена", – сказал Зеленский.
- 17 июня спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что у Украины на вооружении находятся два дивизиона Patriot, хотя российский диктатор Владимир Путин днем ранее заявил, что армия РФ якобы уничтожила под Киевом целых пять таких комплексов.
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