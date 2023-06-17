Путин "науничтожал" пять Patriot. В Воздушных силах разъяснили, сколько есть на вооружении

Российский диктатор Владимир Путин озвучил очередную вымышленную россиянами цифру об "уничтоженном" оккупантами украинском вооружении – по его словам, армия РФ якобы уничтожила под Киевом пять комплексов Patriot. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона разъяснил, сколько таких систем ПВО Украина на самом деле имеет на вооружении, и из чего они состоят.

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Об "уничтоженных" комплексах Patriot Путин сказал 16 июня на Петербургском экономическом форуме.

После этого ряд украинских СМИ отметили, что в РФ заявляют о "уничтожении" большего количества Patriot, чем Украина получила, так как официально сообщалось только о двух комплексах.

"Ну, мы говорим о дивизионах – они (союзники, – ред.) передали два дивизиона, которые командующий Воздушными силами показал, даже селфи сделал. Дивизион состоит из командного центра, радиолокационной станции, то есть радара, который обеспечивает информацией о воздушных целях, и до восьми пусковых установок может быть в Patriot", – сказал Игнат.

Он предположил, что, возможно, Путин имел в виду пусковые установки, говоря о пяти "уничтоженных".

"Может они сами не знают, что такое Patriot и из чего он состоит. И поэтому они их "уничтожают" каждый день. Хочу заверить, что Patriot работает. А что заверять? Вы вчера сами видели", – сказал Игнат.

СПРАВКА. Комплексы Patriot впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более 10 стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По данным немецких военных, Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

1 июня Зеленский призвал создать коалицию Patriot для усиления системы ПВО Украины.

В РФ регулярно врут о том, что оккупантам якобы удалось уничтожить Patriot в Украине. В Воздушных силах ВСУ неоднократно опровергали эти фейки россиян. Если система и получала повреждения, то несущественные – не выходила из строя.

По словам Зеленского, для полноценной защиты гражданского населения от некоторых видов российских ракет Украине нужно 50 батарей Patriot.

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