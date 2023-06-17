Путін "знищив" п’ять ЗРК Patriot. У Повітряних силах роз’яснили, скільки є на озброєнні

Російський диктатор Володимир Путін озвучив чергову вигадану росіянами цифру про "знищене" окупантами українське озброєння – за його словами, армія РФ нібито знищила під Києвом п’ять комплексів Patriot. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону роз’яснив, скільки таких систем ППО Україна насправді має на озброєнні, і з чого вони складаються.

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Про "знищені" комплекси Patriot Путін сказав 16 червня на Петербурзькому економічному форумі.

Після цього низка українських ЗМІ зазначили, що в РФ заявляють про "знищення" більшої кількості Patriot, ніж Україна отримала, адже офіційно повідомлялось лише про два комплекси.

"Ну, ми говоримо про дивізіони – вони (союзники, – ред.) передали два дивізіони, які командувач Повітряних сил показав, навіть селфі зробив. Дивізіон складається з командного центру, радіолокаційної станції, тобто радара, який забезпечує інформацією про повітряні цілі, і до восьми пускових установок може бути в Patriot", – сказав Ігнат.

Він припустив, що, можливо, Путін мав на увазі пускові установки, говорячи про п’ять "знищених".

"Може вони самі не знають, що таке Patriot і з чого він складається. І тому вони їх "нищать" щодня. Хочу запевнити, що Patriot працює. А що запевняти? Ви вчора самі бачили", – сказав Ігнат.

ДОВІДКА. Комплекси Patriot вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та перебуває на озброєнні понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії.

За даними німецьких військових, Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км і вражати цілі на відстані до 160 км.

1 червня Зеленський закликав створити коаліцію Patriot для посилення системи ППО України.

В РФ регулярно брешуть про те, що окупантам нібито вдалося знищити Patriot в Україні. В Повітряних силах ЗСУ неодноразово спростовували ці фейки росіян. Якщо система і отримувала пошкодження, то несуттєві – не виходила з ладу.

За словами Зеленського, для повноцінного захисту цивільного населення від деяких видів російських ракет Україні потрібно 50 батарей Patriot.

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