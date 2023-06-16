Повітряні сили: ППО Києва збила шість ракет Х-47 "Кинджал" та шість "Калібрів"

Протиповітряна оборона збила шість аеробалістичних ракет Х-47 "Кинжал" та шість крилатих ракет "Калібр" під час атаки росіян 16 червня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Міська військова адміністрація Києва Військові заявляють, що за попередніми даними, ППО збила шість "Кинджалів", стільки ж "Калібрів" і два безпілотники-розвідники.Міська військова адміністрація Києва повідомила , що всі цілі було знищено у повітряному просторі столиці.

Інформації про жертви чи руйнування немає.

ДОВІДКА. "Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг. Раніше повідомлялось, що компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей системи Patriot для України до кінця 2024 року.

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