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Повітряні сили: ППО Києва збила шість ракет Х-47 "Кинджал" та шість "Калібрів"

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 12:28
Повітряні сили: ППО Києва збила шість ракет Х-47
Винищувач МіГ-31К та ракета "Кинджал" (Фото: EPA)

Протиповітряна оборона збила шість аеробалістичних ракет Х-47 "Кинжал" та шість крилатих ракет "Калібр" під час атаки росіян 16 червня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що за попередніми даними, ППО збила шість "Кинджалів", стільки ж "Калібрів" і два безпілотники-розвідники.

Міська військова адміністрація Києва повідомила, що всі цілі було знищено у повітряному просторі столиці.
Інформації про жертви чи руйнування немає.
ДОВІДКА. "Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.

Раніше повідомлялось, що компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей системи Patriot для України до кінця 2024 року.

Читайте також: "Овації, радість та лайка". Оператор Patriot розповів про збиття першого Кинджала над Києвом

Дмитро Гриниченко
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