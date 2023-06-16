Повітряні сили: ППО Києва збила шість ракет Х-47 "Кинджал" та шість "Калібрів"
16.06.2023, 12:28
Винищувач МіГ-31К та ракета "Кинджал" (Фото: EPA)
Протиповітряна оборона збила шість аеробалістичних ракет Х-47 "Кинжал" та шість крилатих ракет "Калібр" під час атаки росіян 16 червня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що за попередніми даними, ППО збила шість "Кинджалів", стільки ж "Калібрів" і два безпілотники-розвідники.
Міська військова адміністрація Києва повідомила, що всі цілі було знищено у повітряному просторі столиці.
Міська військова адміністрація Києва повідомила, що всі цілі було знищено у повітряному просторі столиці.
Інформації про жертви чи руйнування немає.
ДОВІДКА. "Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.
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