Повітряні сили "забрали хліб" Telegram-каналів. Повідомлятимуть про ракети та БпЛА в онлайні

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що його відомство повідомлятиме про загрози атак ракетами та дронами в онлайн-режимі на офіційних ресурсах. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, найкраще брати інформацію з офіційних каналів та застосунків.

"Дуже багато моніторингових пабліків, громадяни довіряють різним, постійно хочуть бачити оновлену інформацію. Ми теж це робитимемо, людей це хвилює, багато запитів медіа", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що ПС будуть публікувати напрямки атак дронами-камікадзе Shahed-136, ракетних ударів із бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-95МС, а також ударів ракетами "Калібр" із Чорного моря.

Раніше представник Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що окупанти стягнули до кордону з Україною у Брянській області дивізіон комплексів "Бал" із ракетами Х-35, під загрозою обстрілів сім областей, включно з Києвом.

Повітряні сили повідомляли, що з 00:20 до 04:30 15 червня противник ударив чотирма ракетами типу Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та 20 ударними дронами Shahed-136.

У Кривому Розі зафіксовано влучання в промислові об'єкти, 38-річний чоловік отримав поранення.

Вранці 14 червня Повітряні сили повідомили, що окупанти вдарили по Донбасу шістьма ракетами Х-22.

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