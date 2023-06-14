Нічний удар "Калібрами" по Одесі. Загинули три людини, є поранені – фото
В ніч проти 14 червня, близько 02:32 Росія атакувала Одесу чотирма ракетами "Калібр" з Чорного моря, внаслідок чого троє людей загинули, понад 10 – отримали поранення. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
Як військові писали раніше, попередньо, дві ракети було збито.
Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, McDonald's та крамниці в середмісті. Шестеро людей отримали поранення.
Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж російська армія спричинила руйнування в 1000 квадратних метрів та пожежу на площі 400 квадратних метрів.
Троє співробітників складу загинули, семеро отримали поранення. Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.
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