Нічний удар "Калібрами" по Одесі. Загинули три людини, є поранені – фото

В ніч проти 14 червня, близько 02:32 Росія атакувала Одесу чотирма ракетами "Калібр" з Чорного моря, внаслідок чого троє людей загинули, понад 10 – отримали поранення. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

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Як військові писали раніше, попередньо, дві ракети було збито.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, McDonald's та крамниці в середмісті. Шестеро людей отримали поранення.

Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж російська армія спричинила руйнування в 1000 квадратних метрів та пожежу на площі 400 квадратних метрів.

Троє співробітників складу загинули, семеро отримали поранення. Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.

8 травня 2023 року РФ вдарила ракетами Х-22 під Одесою. Влучила у склад в області, загинув охоронець.

29 травня росіяни вночі вдарили дронами по порту в Одесі.

10 червня через падіння уламків дрона-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинули троє людей, понад 10 отримали поранення.

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