RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нічний удар "Калібрами" по Одесі. Загинули три людини, є поранені – фото

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 07:19
Нічний удар
Фото: ОК "Південь"

В ніч проти 14 червня, близько 02:32 Росія атакувала Одесу чотирма ракетами "Калібр" з Чорного моря, внаслідок чого троє людей загинули, понад 10 – отримали поранення. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Як військові писали раніше, попередньо, дві ракети було збито.

Фото: ОК Південь

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, McDonald's та крамниці в середмісті. Шестеро людей отримали поранення.

Фото: ОК Південь

Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж російська армія спричинила руйнування в 1000 квадратних метрів та пожежу на площі 400 квадратних метрів.

Фото: ОК Південь

Троє співробітників складу загинули, семеро отримали поранення. Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.

Фото: ОК Південь

Читайте також: Кривий Ріг. Уночі Росія вдарила високоточними ракетами по п'ятиповерхівці – фото, відео

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаодесаракетакалібр
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 