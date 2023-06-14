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Ночной удар "Калибрами" по Одессе. Погибли три человека, есть раненые – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 07:19
Ночной удар
Фото: ОК "Юг"

В ночь на 14 июня, около 02:32 Россия атаковала Одессу четырьмя ракетами "Калибр" из Черного моря, в результате чего три человека погибли, более 10 – получили ранения. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Как военные писали ранее, предварительно, две ракеты были сбиты.

Фото: ОК Юг

В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, McDonald's и магазины в центре города. Шесть человек получили ранения.

Фото: ОК Юг

Попадание ракеты РФ в складское помещение одной из торговых сетей повлекло за собой разрушение в 1000 квадратных метров и пожар на площади 400 квадратных метров.

Фото: ОК Юг

Трое сотрудников склада погибли, семь получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться люди.

Фото: ОК Юг

Читайте также: Кривой Рог. Ночью Россия ударила высокоточными ракетами по пятиэтажке  фото, видео

Милана Головань
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войнаОдессаракетакалибр
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