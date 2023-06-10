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Ночной удар РФ по Одессе и области: полностью разрушены дома, ранены четверо детей – фото

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2023, 15:33
Ночной удар РФ по Одессе и области: полностью разрушены дома, ранены четверо детей – фото - Фото
Фото: ОГП

В результате массированной атаки дронами и ракетами в Одессе разрушению подверглись три многоэтажки, школа, детский сад и автомобили, погибли три человека, 25 получили множественные ранения, среди них двое детей. В Белгород-Днестровском районе пострадали шесть человек, среди которых также двое детей, полностью разрушены семь частных домов и 15 повреждены. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, в течение ночи 10 июня вооруженные силы РФ совершили воздушную атаку ракетами и БПЛА по Одессе и населенным пунктам области.

Предварительно в результате обстрела спального района Одессы три человека погибли и 25 получили множественные ранения, среди которых двое детей – 5 и 17 лет, они госпитализированы.

Существенно разрушены три многоэтажки, школа, детский сад и автомобили, припаркованные рядом с домами.

Ночной удар РФ по Одессе и области: полностью разрушены дома, ранены четверо детей – фото

Ночной удар РФ по Одессе и области: полностью разрушены дома, ранены четверо детей – фото

Ночной удар РФ по Одессе и области: полностью разрушены дома, ранены четверо детей – фото

Из-за атаки по поселку на побережье Черного моря в Белгород-Днестровском районе пострадали шесть человек, среди которых также двое детей – 5 и 12 лет. Разрушены семь частных домов и 15 повреждены.

В ходе осмотра мест событий обнаружены обломки дронов и ракет, тип которых устанавливается, сообщили в ОГП.

Ночной удар РФ по Одессе и области: полностью разрушены дома, ранены четверо детей – фото

Ночной удар РФ по Одессе и области: полностью разрушены дома, ранены четверо детей – фото

Ночной удар РФ по Одессе и области: полностью разрушены дома, ранены четверо детей – фото

Ночной удар РФ по Одессе и области: полностью разрушены дома, ранены четверо детей – фото

Ночной удар РФ по Одессе и области: полностью разрушены дома, ранены четверо детей – фото
  • В ночь на 10 июня российские оккупанты атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами-камикадзе Shahed-136.
  • Есть разрушения и жертвы в Одессе.
  • В Полтавской области повреждены инфраструктура аэродрома и техника.
Вадим Ребрина
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Одессаракетный ударShahed
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