В результате падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли трое людей, более 10 получили ранения. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что все иранские беспилотники, которыми россияне атаковали Одесскую область, были уничтожены.

Обломки одного БПЛА попали в квартиру многоэтажки, начался пожар, который оперативно ликвидировали.

Трое людей погибли, взрывная волна повредила несколько многоэтажек вокруг, более 10 человек получили ранения.

В ОК "Юг" призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.