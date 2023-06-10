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Одесса. Из-за атаки РФ обломки попали в многоэтажку, трое погибших, много раненых: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2023, 06:12
Последствия атаки на Одессу
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В результате падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли трое людей, более 10 получили ранения. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Военные заявляют, что все иранские беспилотники, которыми россияне атаковали Одесскую область, были уничтожены.

Обломки одного БПЛА попали в квартиру многоэтажки, начался пожар, который оперативно ликвидировали.

Трое людей погибли, взрывная волна повредила несколько многоэтажек вокруг, более 10 человек получили ранения.

В ОК "Юг" призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. 

  • Вечером 8 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани, в результате которого пострадали восемь человек.
  • По информации главы ОВА, в Умани было два попадания ракет – по промышленному объекту и автомойке. На автомойке в результате прилета возник пожар.
  • Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты в ночь на 9 июня запустили по Украине шесть крылатых ракет и до 16 ударных дронов. 

Читайте также: Звягель. Спасатели показали последствия ракетного удара российских оккупантов — фото

Дмитрий Гриниченко
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войнаОдессаShahed-136дроны-камикадзепво
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