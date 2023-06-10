В результате падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли трое людей, более 10 получили ранения. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
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Военные заявляют, что все иранские беспилотники, которыми россияне атаковали Одесскую область, были уничтожены.
Обломки одного БПЛА попали в квартиру многоэтажки, начался пожар, который оперативно ликвидировали.
Трое людей погибли, взрывная волна повредила несколько многоэтажек вокруг, более 10 человек получили ранения.
В ОК "Юг" призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
- Вечером 8 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани, в результате которого пострадали восемь человек.
- По информации главы ОВА, в Умани было два попадания ракет – по промышленному объекту и автомойке. На автомойке в результате прилета возник пожар.
- Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты в ночь на 9 июня запустили по Украине шесть крылатых ракет и до 16 ударных дронов.
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