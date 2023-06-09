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Звягель. Спасатели показали последствия ракетного удара российских оккупантов — фото

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 09:23
Звягель. Спасатели показали последствия ракетного удара российских оккупантов — фото - Фото
Последствия атаки россиян в Звягеле (Фото: ГСЧС)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала последствия ракетного удара россиян по Звягелю Житомирской области. Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба ГСЧС.

Спасатели заявляют, что в результате падения обломков ракеты разрушено четыре дома, еще 30 получили повреждения.

Один человек погиб, трое получили травмы.

Начался пожар в пострадавшем жилом доме и остатках разрушенного жилища на площади 300 кв. м.

Возгорание было ликвидировано, ГСЧС привлекла 14 пожарных и три единицы техники. 

Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты в ночь на 9 июня запустили по Украине шесть крылатых ракет и до 16 ударных дронов. 

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Дмитрий Гриниченко
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войнаракетный ударГСЧСжитомирская областьзвягель
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