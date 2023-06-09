Звягель. Спасатели показали последствия ракетного удара российских оккупантов — фото
09.06.2023, 09:23
Последствия атаки россиян в Звягеле (Фото: ГСЧС)
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала последствия ракетного удара россиян по Звягелю Житомирской области. Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба ГСЧС.
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Спасатели заявляют, что в результате падения обломков ракеты разрушено четыре дома, еще 30 получили повреждения.
Один человек погиб, трое получили травмы.
Начался пожар в пострадавшем жилом доме и остатках разрушенного жилища на площади 300 кв. м.
Возгорание было ликвидировано, ГСЧС привлекла 14 пожарных и три единицы техники.
Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты в ночь на 9 июня запустили по Украине шесть крылатых ракет и до 16 ударных дронов.
- Воздушная тревога в Киеве и ряде областей Украины началась вскоре после полуночи 6 июня. LIGA.net вела хронику ракетной атаки врага.
- КГВА сообщила, что над столицей сбито более 20 воздушных целей.
- "Тревожный" для киевлян май-2023 перешел в аналогичный июнь: бойцы ПВО снова сбивали ночью 2 июня ракеты и дроны. Ночи 3—5 июня в Киеве были тихими (враг бил не в столице, поразив под Кропивницким стратегический объект).
- В начале лета в Воздушных силах согласились, что данные основных мониторинговых Telegram-пабликов о видах угроз "в основном правдивые".
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