Последствия ночной атаки: Россия ударила ракетами по аэродрому возле Кропивницкого

Россия ночью нанесла ракетный удар по аэродрому у Кропивницкого. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире единого телемарафона в воскресенье.

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Он подтвердил, что россияне атаковали Украину шестью ракетами и пятью ударными беспилотниками Shahed-136/131. "Шесть самолетов – шесть ракет, хотя могло быть значительно больше, и пять ударных дронов с северного направления"

Большинство из них удалось сбить, но два БПЛА и две ракеты прорвались сквозь противовоздушную оборону.

Дроны были нацелены на Сумскую область, там есть поражение объектов инфраструктуры. Ракеты, которые не удалось сбить, прилетели в аэродром возле Кропивницкого.

"К сожалению, две попали в оперативный аэродром близ Кропивницкого. О последствиях я говорить не буду, но реалии таковы", – сказал Игнат.

По его словам, в Украине десятки оперативных аэродромов, которые являются "лакомым куском для врага".

"Наша авиация работает, только за минувшие и текущие сутки она совершила свыше 30 самолетовылетов, нанесла более 10 ударов. Разумеется, противнику это не нравится, поэтому и видим – Староконстантинов был несколько дней назад, и сейчас по Кропивницкому", – сказал Игнат.

Он добавил, что сегодняшняя атака подтвердила необходимость усиления противовоздушной обороны Украины.

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