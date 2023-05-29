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Власти в Хмельницком пишут: удар был по военным — вышли из строя 5 летательных аппаратов

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 09:44
Власти в Хмельницком пишут: удар был по военным — вышли из строя 5 летательных аппаратов - Фото
Хмельницкий (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты ударили по военному объекту в Хмельницкой области, выведено из строя пять летательных аппаратов. Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.

Сообщается о ряде ударов по объектам в регионе, один из которых военный.

Продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей.

Выведено из строя пять летательных аппаратов, идут работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы. 

Данные о пострадавших уточняются. 

Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщил, что россияне выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 29 мая.

Смотрите также: Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица

Дмитрий Гриниченко
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