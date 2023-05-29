Власти в Хмельницком пишут: удар был по военным — вышли из строя 5 летательных аппаратов
Российские оккупанты ударили по военному объекту в Хмельницкой области, выведено из строя пять летательных аппаратов. Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.
Сообщается о ряде ударов по объектам в регионе, один из которых военный.
Продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей.
Выведено из строя пять летательных аппаратов, идут работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы.
Данные о пострадавших уточняются.
Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщил, что россияне выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 29 мая.
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