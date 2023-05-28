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Ночная атака 28 мая. В Житомире звучали взрывы, есть повреждения, люди не пострадали – мэр

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2023, 09:20
Ночная атака 28 мая. В Житомире звучали взрывы, есть повреждения, люди не пострадали – мэр - Фото
Охотники за 'шахедами' (Фото: Нацгвардия)

Ночью 28 мая во время массированного российского удара по Украине дронами-камикадзе пострадал Житомир. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин. 

"Около пяти часов длилась тревога. Житомир без жертв. Есть повреждения. Позже детали. Держимся", – написал Сухомлин.

  • Ночью 28 мая российские дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали Украину, была массированная атака на Киев и область. Интенсивно работала противовоздушная оборона, сбиты десятки БПЛА. LIGA.net вела хронику происходящего.
  • По предварительным данным КГВА, над Киевом сбито более 40 дронов.
  • В целом ночью 28 мая силами ПВО сбито 52 вражеских дрона-камикадзе из 54.

Читайте также: Враг пытался "поздравить" с Днем Киева. Надо отблагодарить за наглую атаку

Наталья Медведева
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войнадронЖитомир
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