UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ночью 28 мая уничтожено 52 "шахеда" из 54 – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2023, 07:54
Ночью 28 мая уничтожено 52
Охотники за ''шахедами'' (фото - Нацгвардия)

В ночь на 28 мая 2023 г. враг атаковал Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В целом зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54", – сообщили в ВС ВСУ.

В Воздушных силах сообщили, что очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности, на Киев и область.

"Здесь, в зоне ответственности воздушного командования "Центр", уничтожено большинство ударных дронов", – говорится в сообщении.

Также к отражению атаки были привлечены силы и средства воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВСУ и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны.

"В результате успешной боевой работы уничтожены 52 "шахеда", – отчитались Воздушные силы.

  • Ночью 28 мая российские дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали Украину, была массированная атака на Киеве и область. Интенсивно работала противовоздушная оборона, сбиты десятки БПЛА. LIGA.net вела хронику происходящего.
  • Мэр Киева сообщил, что в Голосеевском районе возник пожар, площадь которого достигла 700 кв. м. 
  • По предварительным данным КГВА, над Киевом сбито более 40 дронов.
Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапводронShahed-136
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 