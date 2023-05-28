Ночью 28 мая уничтожено 52 "шахеда" из 54 – Воздушные силы

В ночь на 28 мая 2023 г. враг атаковал Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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"В целом зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54", – сообщили в ВС ВСУ.

В Воздушных силах сообщили, что очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности, на Киев и область.

"Здесь, в зоне ответственности воздушного командования "Центр", уничтожено большинство ударных дронов", – говорится в сообщении.

Также к отражению атаки были привлечены силы и средства воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВСУ и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны.

"В результате успешной боевой работы уничтожены 52 "шахеда", – отчитались Воздушные силы.

Ночью 28 мая российские дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали Украину, была массированная атака на Киеве и область. Интенсивно работала противовоздушная оборона, сбиты десятки БПЛА. LIGA.net вела хронику происходящего.

вела хронику происходящего. Мэр Киева сообщил, что в Голосеевском районе возник пожар, площадь которого достигла 700 кв. м.

По предварительным данным КГВА, над Киевом сбито более 40 дронов.

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