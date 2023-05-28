Ночной удар дронами по Киеву. В Голосеево локализован пожар на площади 700 кв.м – Кличко

Ночью 28 мая в результате российского удара дронами-камикадзе по Киеву в Голосеевском районе начался пожар, площадь которого достигла 700 кв.м. Пожарным удалось его локализовать. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Ранее сообщалось, что в результате попадания обломков в 7-этажное нежилое здание в Голосеево произошло разрушение части стены и возник пожар на 3-м этаже. Один человек ранен (травмы нижних конечностей), один погиб.

В 04:39 Кличко написал, что в Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 кв.м.

По его данным, строительные конструкции разрушены на общей площади 1000 м.кв.

"Спасатели работают с привлечением новейших средств и технологий", – сообщил мэр Киева.

В 05:19 Кличко написал, что пожар в Голосеевском районе локализован.

Киевская городская военная администрация в 04:46 проинформировала о падении в Дарницком районе – в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.

Ночью 28 мая российские дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали Украину, была массированная атака на Киеве и область. Интенсивно работала противовоздушная оборона, сбиты десятки БПЛА. LIGA.net вела хронику происходящего.

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