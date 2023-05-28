У ніч проти 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з північного напрямку – Брянська область і південного – Краснодарський край. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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"Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54", – повідомили у ПС ЗСУ.

У Повітряних силах повідомили, що чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.

"Тут, у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", знищено більшість ударних дронів", – йдеться у повідомленні.

Також до відбиття атаки було залучено сили та засоби повітряного командування "Південь", повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони.

"Завдяки успішній бойовій роботі знищено 52 "шахеди", – звітували Повітряні сили.

Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Києв та область. Інтенсивно працювала протиповітряна оборона, збиті десятки БПЛА. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.

вела хроніку того, що відбувається. Мер Києва повідомив, що у Голосіївському районі виникла пожежа, площа якої досягла 700 кв. м.

За попередніми даними КМВА, над Києвом збито більш ніж 40 дронів.

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