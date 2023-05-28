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Ночной удар по Киеву был самым массированным с начала войны, сбито более 40 дронов – КГВА

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2023, 07:00
Ночной удар по Киеву был самым массированным с начала войны, сбито более 40 дронов – КГВА - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (скриншот из анимации от AiTelly)

Атака России дронами Shahed на Киев ночью 28 мая, по предварительной информации, была самой массированной с начала войны. Силы противоводушной обороны сбили более 40 дронов. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно – баражирующими боеприпасами Shahed", – говорится в сообщении.

КГВА пишет, что нападение России на Киев совершалось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более пяти часов.

По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников рашистов. (Окончательные данные будут приведены в отчетах Генштаба и Воздушных сил).

По уточняемой информации, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

В Голосеевском из-за сбития дронов:

  - обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один - госпитализирован;

- возникло воспламенение крыши одного из ТРЦ;

- возник пожар на территории одного из строек;

- было возгорание на территории предприятия, загорелись склады готовой продукции, разрушение на площади 1000 кв.м, есть один пострадавший.

В Печерском районе загорелась крыша дома.

В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и поврежденные двери.

Информация о пострадавших уточняется.

  • Ночью 28 мая российские дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали Украину, была массированная атака на Киеве и область. Интенсивно работала противовоздушная оборона, сбиты десятки БПЛА. LIGA.net вела хронику происходящего.
  • Мэр Киева сообщил, что в Голосеевском районе возник пожар, площадь которого достигла 700 кв.м. 
Наталья Медведева
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