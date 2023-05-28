Воздушные силы: Враг пытался "поздравить" с Днем Киева. Надо отблагодарить за наглую атаку

В Воздушных силах заявили, что российские оккупанты, которые ночью 28 мая атаковали Киев рекордным количеством дронов-камикадзе, вероятно, пытались "поздравить" киевлян с Днем Киева, поэтому надо отблагодарить врага за такую наглость. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Атаковали в основном Киевщину. Понятно, что сегодня отмечают День города, и, возможно, таким образом враг пытался "поздравить" киевлян с этим днем. 52 БПЛА из 54 уничтожены – подавляющее большинство из них уничтожены именно на Киевщине", – сказал Игнат.

Он процитировал командующего Воздушными силами Николая Олещука – от "подарков" оккупантов ко Дню Киева остались только лишь обломки.

"Соответственно, надо врага, пожалуй, тоже также отблагодарить за такую наглую атаку на нашу столицу", – сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Ночью 28 мая российские дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали Украину, была массированая атака на Киев и область. Интенсивно работала противовоздушная оборона, сбиты десятки БПЛА. LIGA.net вела хронику происходящего.

вела хронику происходящего. Мэр Киева сообщил, что в Голосеевском районе возник пожар, площадь которого достигла 700 кв. м.

По предварительным данным КГВА, над Киевом сбито более 40 дронов.

В целом ночью 28 мая силами ПВО сбито 52 вражеских дрона-камикадзе из 54-х.

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