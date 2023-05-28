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Повітряні сили: Ворог намагався "привітати" з Днем Києва. Треба віддячити за нахабну атаку

Этот материал также доступен на русском
28.05.2023, 08:30
Повітряні сили: Ворог намагався
Юрій Ігнат (Скриншот відео)

У Повітряних силах заявили, що російські окупанти, які вночі 28 травня атакували Київ рекордною кількістю дронів-камікадзе, ймовірно, намагалися "привітати" мешканців столиці з Днем Києва, тому треба віддячити ворогу за таке нахабство. Про це сказав спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

"Атакували переважно Київщину. Зрозуміло, що сьогодні святкують День міста, і, можливо, таким чином ворог намагався "привітати" киян із цим днем. 52 БПЛА з 54 знищено – переважна більшість з них знищена саме на Київщині", – сказав Ігнат.

Він процитував командувача Повітряних сил Миколу Олещука – від "подарунків" окупантів до Дня Києва залишились лише самі уламки.

"Відповідно, треба ворогу, мабуть, теж також віддячити за таку нахабну атаку на нашу столицю", – сказав спікер Повітряних сил ЗСУ.

  • Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Києві та область. Інтенсивно працювала протиповітряна оборона, збиті десятки БПЛА. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.
  • Мер Києва повідомив, що у Голосіївському районі виникла пожежа, площа якої досягла 700 кв. м.
  • За попередніми даними КМВА, над Києвом збито більш ніж 40 дронів.
  • В цілому вночі 28 травня силами ППО збито 52 ворожі дрони-камікадзе з 54-х.
Наталія Медведєва
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війнакиївдронповітряні силиппоЮрій ІгнатДень Києва
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