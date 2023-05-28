Повітряні сили: Ворог намагався "привітати" з Днем Києва. Треба віддячити за нахабну атаку

У Повітряних силах заявили, що російські окупанти, які вночі 28 травня атакували Київ рекордною кількістю дронів-камікадзе, ймовірно, намагалися "привітати" мешканців столиці з Днем Києва, тому треба віддячити ворогу за таке нахабство. Про це сказав спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

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"Атакували переважно Київщину. Зрозуміло, що сьогодні святкують День міста, і, можливо, таким чином ворог намагався "привітати" киян із цим днем. 52 БПЛА з 54 знищено – переважна більшість з них знищена саме на Київщині", – сказав Ігнат.

Він процитував командувача Повітряних сил Миколу Олещука – від "подарунків" окупантів до Дня Києва залишились лише самі уламки.

"Відповідно, треба ворогу, мабуть, теж також віддячити за таку нахабну атаку на нашу столицю", – сказав спікер Повітряних сил ЗСУ.

Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Києві та область. Інтенсивно працювала протиповітряна оборона, збиті десятки БПЛА. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.

вела хроніку того, що відбувається. Мер Києва повідомив, що у Голосіївському районі виникла пожежа, площа якої досягла 700 кв. м.

За попередніми даними КМВА, над Києвом збито більш ніж 40 дронів.

В цілому вночі 28 травня силами ППО збито 52 ворожі дрони-камікадзе з 54-х.

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