Нічна атака 28 травня. В Житомирі лунали вибухи, є пошкодження, люди не постраждали – мер
28.05.2023, 09:20
Мисливці за 'шахедами' (Фото: Нацгвардія)
Вночі 28 травня під час масованого російського удару по Україні дронами-камікадзе постраждав Житомир. Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин.
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"Близько пʼяти годин тривала тривога. Житомир без жертв. Є пошкодження. Згодом деталі. Тримаємось", – написав Сухомлин.
- Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Київ та область. Інтенсивно працювала протиповітряна оборона, збиті десятки БПЛА. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.
- За попередніми даними КМВА, над Києвом збито понад 40 дронів.
- Загалом вночі 28 травня силами ППО збито 52 ворожих дрони-камікадзе з 54.
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