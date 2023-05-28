Нічна атака 28 травня. В Житомирі лунали вибухи, є пошкодження, люди не постраждали – мер

Вночі 28 травня під час масованого російського удару по Україні дронами-камікадзе постраждав Житомир. Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

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"Близько пʼяти годин тривала тривога. Житомир без жертв. Є пошкодження. Згодом деталі. Тримаємось", – написав Сухомлин.

Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Київ та область. Інтенсивно працювала протиповітряна оборона, збиті десятки БПЛА. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.

вела хроніку того, що відбувається. За попередніми даними КМВА, над Києвом збито понад 40 дронів.

Загалом вночі 28 травня силами ППО збито 52 ворожих дрони-камікадзе з 54.

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