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Нічна атака 28 травня. В Житомирі лунали вибухи, є пошкодження, люди не постраждали – мер

Этот материал также доступен на русском
28.05.2023, 09:20
Нічна атака 28 травня. В Житомирі лунали вибухи, є пошкодження, люди не постраждали – мер - Фото
Мисливці за 'шахедами' (Фото: Нацгвардія)

Вночі 28 травня під час масованого російського удару по Україні дронами-камікадзе постраждав Житомир. Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин. 

"Близько пʼяти годин тривала тривога. Житомир без жертв. Є пошкодження. Згодом деталі. Тримаємось", – написав Сухомлин.

  • Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Київ та область. Інтенсивно працювала протиповітряна оборона, збиті десятки БПЛА. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.
  • За попередніми даними КМВА, над Києвом збито понад 40 дронів.
  • Загалом вночі 28 травня силами ППО збито 52 ворожих дрони-камікадзе з 54.

Читайте також:  Повітряні сили: Ворог намагався привітати з Днем Києва. Треба віддячити за зухвалу атаку

Наталія Медведєва
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