Влада у Хмельницькому пише: удар був по військових — вийшли з ладу п'ять літальних апаратів

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що уночі 29 травня російські окупанти вдарили по військовому об'єкту на Хмельниччині, виведено з ладу п'ять літальних апаратів.

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Повідомляється про низку ударів по об'єктах в області, один із яких військовий.

Тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.

"Виведено з ладу п'ять літальних апаратів, йдуть роботи з відновлення злітно-посадкової смуги. Дані про постраждалих уточнюються", – пишуть в ОВА.

Раніше головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що росіяни випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136 в ніч проти 29 травня.

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