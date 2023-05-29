Влада у Хмельницькому пише: удар був по військових — вийшли з ладу п'ять літальних апаратів
У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що уночі 29 травня російські окупанти вдарили по військовому об'єкту на Хмельниччині, виведено з ладу п'ять літальних апаратів.
Повідомляється про низку ударів по об'єктах в області, один із яких військовий.
Тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.
"Виведено з ладу п'ять літальних апаратів, йдуть роботи з відновлення злітно-посадкової смуги. Дані про постраждалих уточнюються", – пишуть в ОВА.
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