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Генштаб уточнив щодо збитих "шахедів": 58 із 59. Росія найбільше наступає під Мар'їнкою

Этот материал также доступен на русском
28.05.2023, 19:27
Генштаб уточнив щодо збитих
Пожежа у Києві після атаки дронів 28 травня (Фото: ДСНС)

В ніч проти 28 травня росіяни запустили по Україні 59 дронів-камікадзе, 58 із них збила українська протиповітряна оборона. Українські захисники відбили на фронті 18 атак, 12 із них – в районі Мар'їнки, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

За уточненою інформацією, цієї ночі РФ завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські "шахеди", і 58 із 59 було знищено українськими захисниками. Початково повідомлялось про 52 з 54.

Армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом доби Сили оборони відбили 18 ворожих атак.

На Куп’янському напрямку армія РФ протягом доби вела безрезультатні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби росіяни наступальних дій не проводили, але завдавали авіаударів.

На Бахмутському напрямку росіяни вели безрезультатні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив, але завдавав авіаударів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Вугледара.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують вести оборонні дії.

  • Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Київ та область. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.
  • Мер Києва повідомив, що у Голосіївському районі виникла пожежа, площа якої досягла 700 кв. м.
  • Над Києвом було збито понад 40 дронів

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Оксана Житнюк
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