Вночі кияни відчували "вібрації". Кличко пояснив: Нова потужна зброя їде на фронт
28.05.2023, 17:52
Віталій Кличко (Фото - Київська міська рада)
Вібрації, які в ніч проти 28 травня відчували кияни, могли виникнути внаслідок того, що дорогами переміщувалась техніка, яка прямувала на фронт. Про це в ефірі телемарафону повідомив мер столиці Віталій Кличко.
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Сейсмологи після повідомлень про "незвичні вібрації" запевнили, що ні в столиці, ні в області землетрусів не було.
Кличко, коментуючи "вібрації", з посмішкою сказав: "Це зброя йде до фронту. Нова, потужна. Може бути вібрація пов’язана з цим".
- Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Києві та область. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.
- Мер Києва повідомив, що у Голосіївському районі виникла пожежа, площа якої досягла 700 кв. м.
- Над Києвом було збито понад 40 дронів. Загалом вночі 28 травня силами ППО збито 52 ворожі дрони-камікадзе з 54.
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