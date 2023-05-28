Вночі кияни відчували "вібрації". Кличко пояснив: Нова потужна зброя їде на фронт

Вібрації, які в ніч проти 28 травня відчували кияни, могли виникнути внаслідок того, що дорогами переміщувалась техніка, яка прямувала на фронт. Про це в ефірі телемарафону повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини



Сейсмологи після повідомлень про "незвичні вібрації" запевнили, що ні в столиці, ні в області землетрусів не було.

Кличко, коментуючи "вібрації", з посмішкою сказав: "Це зброя йде до фронту. Нова, потужна. Може бути вібрація пов’язана з цим".

Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Києві та область. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.

вела хроніку того, що відбувається. Мер Києва повідомив, що у Голосіївському районі виникла пожежа, площа якої досягла 700 кв. м.

Над Києвом було збито понад 40 дронів. Загалом вночі 28 травня силами ППО збито 52 ворожі дрони-камікадзе з 54.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.