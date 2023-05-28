RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вночі кияни відчували "вібрації". Кличко пояснив: Нова потужна зброя їде на фронт

Этот материал также доступен на русском
28.05.2023, 17:52
Вночі кияни відчували
Віталій Кличко (Фото - Київська міська рада)

Вібрації, які в ніч проти 28 травня відчували кияни, могли виникнути внаслідок того, що дорогами переміщувалась техніка, яка прямувала на фронт. Про це в ефірі телемарафону повідомив мер столиці Віталій Кличко.


Сейсмологи після повідомлень про "незвичні вібрації" запевнили, що ні в столиці, ні в області землетрусів не було.

Кличко, коментуючи "вібрації", з посмішкою сказав: "Це зброя йде до фронту. Нова, потужна. Може бути вібрація пов’язана з цим".

  • Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Києві та область. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.
  • Мер Києва повідомив, що у Голосіївському районі виникла пожежа, площа якої досягла 700 кв. м.
  • Над Києвом було збито понад 40 дронів. Загалом вночі 28 травня силами ППО збито 52 ворожі дрони-камікадзе з 54.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Віталій Кличкокиїввійнавібраціятехніка
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 