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Ночью киевляне ощущали "вибрации". Кличко объяснил: Новое мощное оружие едет на фронт

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2023, 17:52
Ночью киевляне ощущали
Віталій Кличко (Фото - Київська міська рада)

Вибрации, которые в ночь на 28 мая ощущали киевляне, могли возникнуть вследствие того, что по дорогам перемещалась техника, которая направлялась на фронт. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Сейсмологи после сообщений о "необычных вибрациях" заверили, что ни в столице, ни в области землетрясений не было.

Кличко, комментируя "вибрации", с улыбкой сказал: "Это оружие идет на фронт. Новое, мощное. Может быть вибрация связана с этим".

Оксана Житнюк
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