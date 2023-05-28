Ночью киевляне ощущали "вибрации". Кличко объяснил: Новое мощное оружие едет на фронт

Вибрации, которые в ночь на 28 мая ощущали киевляне, могли возникнуть вследствие того, что по дорогам перемещалась техника, которая направлялась на фронт. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Сейсмологи после сообщений о "необычных вибрациях" заверили, что ни в столице, ни в области землетрясений не было.

Кличко, комментируя "вибрации", с улыбкой сказал: "Это оружие идет на фронт. Новое, мощное. Может быть вибрация связана с этим".

Ночью 28 мая российские дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали Украину, была массирована атака на Киев и область. LIGA.net вела хронику происходящего.

вела хронику происходящего. Мэр Киева сообщил, что в Голосеевском районе возник пожар, площадь которого достигла 700 кв. м.

Над Киевом было сбито более 40 дронов. Всего ночью 28 мая силами ПВО сбито 52 вражеских дрона-камикадзе из 54.

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