Генштаб уточнил насчет сбитых "шахедов": 58 из 59. РФ больше всего наступает под Марьинкой

В ночь на 28 мая россияне запустили по Украине 59 дронов-камикадзе, 58 из них сбила украинская противовоздушная оборона. Украинские защитники отбили на фронте 18 атак, 12 из них – в районе Марьинки, говорится в вечерней сводке Генштаба.

По уточненной информации, этой ночью РФ нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские "шахеды", и 58 из 59 были уничтожены украинскими защитниками. Первоначально сообщалось о 52 из 54.

Армия РФ продолжает сосредотачивать главные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. В течение суток Силы обороны отбили 18 вражеских атак.

На Купянском направлении армия РФ в течение суток вела безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток россияне наступательных действий не проводили, но наносили авиаудары.

На Бахмутском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Василевки и в направлении Ивановского.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил, но наносил авиаудары.

На Марьинском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе города.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Угледара.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонные действия.

Ночью 28 мая российские дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали Украину, была массированная атака на Киев и область. LIGA.net вела хронику происходящего.

вела хронику происходящего. Мэр Киева сообщил, что в Голосеевском районе возник пожар, площадь которого достигла 700 кв. м.

Над Киевом было сбито более 40 дронов.

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