"Шахедами" Росія намагається заплутати українську ППО: Ігнат пояснив, як запускаються дрони

Запускаючи "шахеди", росіяни намагаються ввести в оману українську протиповітряну оборону, адже вони розлітаються на групи, використовують рельєф місцевості, щоб зникати з радарів, і певний час можуть кружляти, перш ніж завдати удару. Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Ігнат розповів, що у ніч проти 28 травня "шахеди" летіли з півдня та півночі.



"Ці напрямки ворог зазвичай використовує для ударів "шахедами". Далі вони летять групами, партіями розлітаються по різних напрямках. В кожного дрона свій маршрут, кожний дрон має GPS-навігацію, через супутник керується і таким чином може навіть по колу Києва літати і в певний час завдати удару", – сказав Ігнат.

За його словами, таким чином росіяни намагаються заплутати і ввести в оману українську протиповітряну оборону. Також окупанти використовують рельєф місцевості, щоб дрон зникав з радарів.

"І дрони-камікадзе, і крилаті ракети створені для того, щоб долати систему протиповітряної оборони. Але, як бачимо, українська ППО сильнішає з кожним днем. Хотілося б більше мати засобів, щоб мати стопроцентний результат. Із цим може впоратись, мабуть, краще F-16, який ми так довге чекаємо в українському небі", – сказав Ігнат.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, в нічний час найефективнішим засобом боротьби з "шахедами" є зенітні керовані ракети, які летять далеко і мають велику зону ураження порівняно з системами ППО малого радіуса дії і порівняно з мобільними групами ППО.

"Використовується також авіація, підіймаються винищувачі, щоб перехоплювати їх на різних напрямках, де є менше нашої ППО, де не можемо реагувати відповідно до обстановки. Безумовно, ідеально було б знищувати "шахеди" силами мобільних вогневих груп, але в нічний час ефективність їхньої робити, на жаль, не є такою великою", – сказав Ігнат.

Він додав, що наразі Україна нарощує мобільні групи ППО, щоб заощаджувати більшу кількість ракет і нищити "шахеди" менш дорогими засобами.

Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Києві та область. Інтенсивно працювала протиповітряна оборона, збиті десятки БПЛА. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.

вела хроніку того, що відбувається. Мер Києва повідомив, що у Голосіївському районі виникла пожежа, площа якої досягла 700 кв. м.

Над Києвом збито понад 40 дронів. Загалом вночі 28 травня силами ППО збито 52 ворожі дрони-камікадзе з 54.

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