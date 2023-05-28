"Шахедами" Росія намагається заплутати українську ППО: Ігнат пояснив, як запускаються дрони
Запускаючи "шахеди", росіяни намагаються ввести в оману українську протиповітряну оборону, адже вони розлітаються на групи, використовують рельєф місцевості, щоб зникати з радарів, і певний час можуть кружляти, перш ніж завдати удару. Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Ігнат розповів, що у ніч проти 28 травня "шахеди" летіли з півдня та півночі.
"Ці напрямки ворог зазвичай використовує для ударів "шахедами". Далі вони летять групами, партіями розлітаються по різних напрямках. В кожного дрона свій маршрут, кожний дрон має GPS-навігацію, через супутник керується і таким чином може навіть по колу Києва літати і в певний час завдати удару", – сказав Ігнат.
За його словами, таким чином росіяни намагаються заплутати і ввести в оману українську протиповітряну оборону. Також окупанти використовують рельєф місцевості, щоб дрон зникав з радарів.
"І дрони-камікадзе, і крилаті ракети створені для того, щоб долати систему протиповітряної оборони. Але, як бачимо, українська ППО сильнішає з кожним днем. Хотілося б більше мати засобів, щоб мати стопроцентний результат. Із цим може впоратись, мабуть, краще F-16, який ми так довге чекаємо в українському небі", – сказав Ігнат.
За словами речника Повітряних сил ЗСУ, в нічний час найефективнішим засобом боротьби з "шахедами" є зенітні керовані ракети, які летять далеко і мають велику зону ураження порівняно з системами ППО малого радіуса дії і порівняно з мобільними групами ППО.
"Використовується також авіація, підіймаються винищувачі, щоб перехоплювати їх на різних напрямках, де є менше нашої ППО, де не можемо реагувати відповідно до обстановки. Безумовно, ідеально було б знищувати "шахеди" силами мобільних вогневих груп, але в нічний час ефективність їхньої робити, на жаль, не є такою великою", – сказав Ігнат.
Він додав, що наразі Україна нарощує мобільні групи ППО, щоб заощаджувати більшу кількість ракет і нищити "шахеди" менш дорогими засобами.
- Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Києві та область. Інтенсивно працювала протиповітряна оборона, збиті десятки БПЛА. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.
- Мер Києва повідомив, що у Голосіївському районі виникла пожежа, площа якої досягла 700 кв. м.
- Над Києвом збито понад 40 дронів. Загалом вночі 28 травня силами ППО збито 52 ворожі дрони-камікадзе з 54.
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