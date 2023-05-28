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"Шахедами" Россия пытается запутать украинскую ПВО: Игнат объяснил, как запускаются дроны

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2023, 16:53
Последствия российской атаки дронами по Киеву 28 мая (Фото: Нацполиция)

Запуская "шахеды", россияне пытаются ввести в заблуждение украинскую противовоздушную оборону, так как они разлетаются на группы, используют рельеф местности, чтобы исчезать с радаров, и некоторое время могут кружить, прежде чем нанести удар. Об этом в эфире телеканала Еспресо сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат рассказал, что в ночь на 28 мая "шахеды" летели с юга и севера.

"Эти направления враг обычно использует для ударов "шахедами". Далее они летят группами, партиями разлетаются по разным направлениям. У каждого дрона свой маршрут, каждый дрон имеет GPS-навигацию, через спутник управляется и таким образом может даже по кругу Киева летать и в определенное время нанести удар", – сказал Игнат.

По его словам, таким образом россияне пытаются запутать и обмануть украинскую противовоздушную оборону. Также оккупанты используют рельеф местности, чтобы дрон исчезал с радаров.

"И дроны-камикадзе, и крылатые ракеты созданы для того, чтобы преодолевать систему противовоздушной обороны. Но, как видим, украинская ПВО становится сильнее с каждым днем. Хотелось бы больше иметь средств, чтобы был стопроцентный результат. С этим может справиться, пожалуй, лучше F-16, который мы так долго ждем в украинском небе", – сказал Игнат.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, в ночное время самым эффективным средством борьбы с "шахедами" являются зенитные управляемые ракеты, которые летят далеко и имеют большую зону поражения по сравнению с системами ПВО малого радиуса действия и по сравнению с мобильными группами ПВО.

"Используется также авиация, поднимаются истребители, чтобы перехватывать их на разных направлениях, где меньше нашей ПВО, где не можем реагировать в соответствии с обстановкой. Безусловно, идеально было бы уничтожать "шахеды" силами мобильных огневых групп, но в ночное время эффективность их работы, к сожалению, не так велика", – сказал Игнат.

Он добавил, что в настоящее время Украина наращивает мобильные группы ПВО, чтобы экономить больше ракет и уничтожать "шахеды" менее дорогими средствами.

  • Ночью 28 мая российские дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали Украину, была массирована атака на Киев и область. Интенсивно работала противовоздушная оборона, сбиты десятки БПЛА. LIGA.net вела хронику происходящего.
  • Мэр Киева сообщил, что в Голосеевском районе возник пожар, площадь которого достигла 700 кв. м.
  • Над Киевом сбито более 40 дронов. Всего ночью 28 мая силами ПВО сбито 52 вражеских дрона-камикадзе из 54.
Оксана Житнюк
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