Вночі на Чернігівщині прикордонники приземлили російський дрон-камікадзе – відео

Вночі 28 травня на Чернігівщині прикордонники приземлили дрон-камікадзе Shahed, який Росія направила проти України. Відео опубліковано у Telegram Міністерства внутрішніх справ.

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"Уночі прикордонники "приземлили" ворожий БПЛА на Чернігівщині. Дрон вибухнув і впав у полі, не долетівши до цілі", – йдеться у повідомленні.

Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Київ та область. Інтенсивно працювала протиповітряна оборона, збиті десятки БПЛА. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.

У Житомирі також лунали вибухи, є пошкодження, люди не постраждали, повідомив мер.

За попередніми даними КМВА, над Києвом збито понад 40 дронів. Мер Києва повідомив, що в Голосіївському районі виникла пожежа, площа якої досягла 700 кв. м.

Загалом вночі 28 травня силами ППО збито 52 ворожі дрони-камікадзе з 54.

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