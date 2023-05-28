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Вночі на Чернігівщині прикордонники приземлили російський дрон-камікадзе – відео видео

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28.05.2023, 11:47
Фото: МВД
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Вночі 28 травня на Чернігівщині прикордонники приземлили дрон-камікадзе Shahed, який Росія направила проти України. Відео опубліковано у Telegram Міністерства внутрішніх справ.

"Уночі прикордонники "приземлили" ворожий БПЛА на Чернігівщині. Дрон вибухнув і впав у полі, не долетівши до цілі", – йдеться у повідомленні.

Вночі на Чернігівщині прикордонники приземлили російський дрон-камікадзе – відео
  • Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Київ та область. Інтенсивно працювала протиповітряна оборона, збиті десятки БПЛА. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.
  • У Житомирі також лунали вибухи, є пошкодження, люди не постраждали, повідомив мер.
  • За попередніми даними КМВА, над Києвом збито понад 40 дронів. Мер Києва повідомив, що в Голосіївському районі виникла пожежа, площа якої досягла 700 кв. м.
  • Загалом вночі 28 травня силами ППО збито 52 ворожі дрони-камікадзе з 54.

Читайте також: Ворог намагався привітати з Днем Києва. Треба віддячити за зухвалу атаку

Наталія Медведєва
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війнаприкордонникидронShahed-136
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