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Ночью в Черниговской области пограничники приземлили российский дрон-камикадзе – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2023, 11:47
Фото: МВД
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Ночью 28 мая в Черниговской области пограничники приземлили дрон-камикадзе Shahed, который Россия направила против Украины. Видео опубликовано в Telegram Министерства внутренних дел.

"Ночью пограничники приземлили вражеский БПЛА на Черниговщине. Дрон взорвался и упал в поле, не долетев до цели", – говорится в сообщении.

Ночью в Черниговской области пограничники приземлили российский дрон-камикадзе – видео
  • Ночью 28 мая российские дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали Украину, была массированная атака на Киев и область. Интенсивно работала противовоздушная оборона, сбиты десятки БПЛА. LIGA.net вела хронику происходящего.
  • В Житомире тоже звучали взрывы, есть повреждения, люди не пострадали, сообщил мэр.
  • По предварительным данным КГВА, над Киевом сбито более 40 дронов. Мэр Киева сообщил, что в Голосеевском районе возник пожар, площадь которого достигла 700 кв. м. 
  • В целом ночью 28 мая силами ПВО сбито 52 вражеских дрона-камикадзе из 54.

Читайте также: Враг пытался "поздравить" с Днем Киева. Надо отблагодарить за наглую атаку

Наталья Медведева
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войнапограничникидронShahed-136
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