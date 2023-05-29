Залужный: РФ выпустила по Украине до 40 ракет Х-101 с Ту-95МС и 35 дронов. Есть прилеты
29.05.2023, 08:43
Валерий Залужный (Фото: ОП)
Российские оккупанты выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 29 мая. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.
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По его словам, враг атаковал военные объекты и критическую инфраструктуру.
Девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС выпустили до 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из района Каспийского моря.
Также россияне запустили 35 иранских БпЛА Shahed-131/136 с южного и северного направления.
Противовоздушная оборона работала на всей территории страны — было уничтожено 67 воздушных целей: 37 ракет, 29 дронов и один разведывательный БпЛА.
- Ночью 28 мая 2023 года РФ рекордно атаковала "шахедами" Киев и другие места. По данным ГШ, 58 дронов из 59 были сбиты. Например, так. Над Киевом и на подлете к столице сбито "более 40". ВСУ пояснили, что "шахедами" РФ пытается запутать ПВО.
- Министр обороны Резников заявил о "стопроцентной" эффективности переданных Британией крылатых ракет Storm Shadow.
- Посмотрите видео, как украинский дрон прилетел в "Тигр" оккупантов, а еще один – в лобовое стекло грузовика россиян.
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