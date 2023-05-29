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Залужный: РФ выпустила по Украине до 40 ракет Х-101 с Ту-95МС и 35 дронов. Есть прилеты

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 08:43
Залужный: РФ выпустила по Украине до 40 ракет Х-101 с Ту-95МС и 35 дронов. Есть прилеты - Фото
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Российские оккупанты выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 29 мая. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

По его словам, враг атаковал военные объекты и критическую инфраструктуру.

Девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС выпустили до 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из района Каспийского моря.

Также россияне запустили 35 иранских БпЛА Shahed-131/136 с южного и северного направления. 

Противовоздушная оборона работала на всей территории страны — было уничтожено 67 воздушных целей: 37 ракет, 29 дронов и один разведывательный БпЛА. 

Смотрите также: Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица

Дмитрий Гриниченко
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