Наслідки нічної атаки: Росія вдарила ракетами по аеродрому біля Кропивницького

Росія вночі завдала ракетного удару по аеродрому біля Кропивницького. Про це розказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону в неділю.

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Він підтвердив, що росіяни атакували Україні шістьма ракетами та п'ятьма ударними безпілотниками Shahed-136/131. "Шість літаків – шість ракет, хоча могло бути значно більше, і п'ять ударних дронів з північного напрямку"

Більшість із них вдалося збити, але два БПЛА і дві ракети прорвалися крізь протиповітряну оборону.

Дрони були націлені на Сумську область, там є ураження об'єктів інфраструктури. Ракети, які не вдалося збити, прилетіли в аеродром біля Кропивницького.

"На жаль, дві влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки я говорити не буду, але маємо такі реалії", – сказав Ігнат.

За його словами, Україна має десятки оперативних аеродромів, які є "ласим шматком для ворога".

"Наша авіація працює, лише за минулу і поточну добу вона здійснила понад 30 літаковильотів, завдала понад 10 ударів. Зрозуміло, противнику це не подобається, тому і бачимо – Старокостянтинів був кілька днів тому, і зараз по Кропивницькому", – сказав Ігнат.

Він додав, що сьогоднішня атака підтвердила необхідність посилення протиповітряної оборони України.

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