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Треба 50 батарей Patriot, щоб "вимкнути" Росії можливість залякувати – Зеленський

Этот материал также доступен на русском
03.06.2023, 16:50
Треба 50 батарей Patriot, щоб
Patriot (фото - ЕРА)

Для повноцінного захисту цивільного населення від деяких видів російських ракет Україні потрібно 50 батарей Patriot. Про це він сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal.

"На сьогодні єдина зброя, яка спроможна зупиняти деякі види ракет РФ, які вона застосовує по нашому цивільному населенню, школах, інфраструктурі, енергетичній системі… Єдина система у світі – це Patriot <…> Є зброя, яка просто вимикає Росії можливість залякувати десятки мільйонів людей. Реальність наступна – 50 батарей Patriot, і люди в більшості своїй не будуть гинути", – сказав Зеленський.

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ДОВІДКА. Комплекси Patriot вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та перебуває на озброєнні понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії.

За даними німецьких військових, Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Її радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км і вражати цілі на відстані до 160 км.

Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийвійськова допомогаппоPatriot
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