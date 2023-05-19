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Повітряні сили про пошкодження Patriot: Це війна, буває, іноді пошарпає збоку

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 16:03
Повітряні сили про пошкодження Patriot: Це війна, буває, іноді пошарпає збоку - Фото
Юрій Ігнат (Скриншот із відео)

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат запевнив, що після пошкодження із зенітно-ракетним комплексом Patriot все гаразд. Про це він повідомив у ефірі телемарафону.

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"Комплекс система, батарея чи дивізіон – це не одна машина, це велика кількість техніки, яка працює в комплексі. Це радіолокаційна станція, радар, командний пункт і пускові установки, яких один дивізіон може мати до восьми. Це все розосереджене по різних локаціях", – пояснив полковник.

Ігнат зазначив, що вкиди російської пропаганди про "знищення" системи Patriot потрібні лише, аби показати населенню РФ так звану "потужність" своєї зброї.

"Хочу запевнити, що з Patriot все гаразд. Ну так, це війна. Іноді, буває, пошарпає з боку, але, я думаю, все вже працює і Patriot буде захищати і надалі нас. Хочемо більше цих систем", – підкреслив речник Повітряних сил.

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх 18 травня поінформувала, що Patriot, який був пошкоджений, вже відремонтований і повністю функціональний.

Читайте також: CNN: Україна використала Patriot, щоб збити російський бойовий літак. ЗСУ: Без коментарів

Олег Васьків
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війназркPatriotЮрій Ігнат
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