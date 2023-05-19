Воздушные силы о повреждении Patriot: Это война, бывает, иногда потреплет сбоку

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заверил, что после повреждения с зенитно-ракетным комплексом Patriot все в порядке. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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"Комплекс система, батарея или дивизион – это не одна машина, это большое количество техники, которая работает в комплексе. Это радиолокационная станция, радар, командный пункт и пусковые установки, которых один дивизион может иметь до восьми. Это все рассредоточено по разным локациям", – объяснил полковник.

Игнат отметил, что вбросы российской пропаганды об "уничтожении" системы Patriot нужны лишь для того, чтобы показать населению РФ так называемую "мощь" своего оружия.

"Хочу заверить, что с Patriot все в порядке. Ну да, это война. Иногда, бывает, потреплет сбоку, но, я думаю, все уже работает и Patriot будет защищать нас и дальше. Хотим больше этих систем", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

Представительница Пентагона Сабрина Сингх 18 мая проинформировала, что Patriot, который был поврежден, уже отремонтирован и полностью функционален.

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