Получивший повреждения Patriot уже отремонтирован и вернулся в строй – Пентагон
18.05.2023, 21:28
Системы ПРО Patriot (Фото: НАТО)
Поврежденная в результате российской ракетной атаки на Киев система ПВО Patriot уже отремонтирована и вернулась на боевое дежурство. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.
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Отвечая на вопрос журналиста о состоянии комплекса ПВО Patriot, который получил повреждения при ракетной атаке России на Киев 16 мая, Сингх сказала, что может подтвердить, что установка "действительно получила повреждения, однако уже отремонтирована и полностью работоспособна".
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