Воздушные силы: Даже если на Patriot есть повреждения, их восстановят. Комплекс работает
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что даже если на системе противовоздушной обороны Patriot есть какие-то повреждения, то их восстановят. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Мы придерживаемся всех стандартов НАТО и говорим, что не комментируем. Потом американская пресса дает такую информацию. Я уже говорил, что Patriot невозможно уничтожить одним "Кинжалом", — сказал Игнат.
Он отметил, что комплекс работает и, возможно, работал и во время атаки россиян в ночь на 18 мая.
"Даже если там будут какие-то повреждения, то я думаю, что они будут восстановлены. Прошу всех сохранять спокойствие", — резюмировал спикер ВС.
Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что якобы "уничтожили" пять пусковых установок Patriot в Киеве. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "милитарным камеди".
- Утром 16 мая главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия атаковала Украину 18 ракетами, шесть из которых – это Х-47 "Кинжал". ПВО сбила все цели.
- Минобороны РФ сообщило об "уничтожении" Patriot. У Резникова ответили с юмором.
- В Воздушных силах объяснили, что уничтожить Patriot ракетой "Кинжал" невозможно.
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