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Воздушные силы: Даже если на Patriot есть повреждения, их восстановят. Комплекс работает

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 10:22
Воздушные силы: Даже если на Patriot есть повреждения, их восстановят. Комплекс работает - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что даже если на системе противовоздушной обороны Patriot есть какие-то повреждения, то их восстановят. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, он удивлен, почему американская пресса публикует анонимную информацию о якобы повреждении Patriot в Киеве. 

"Мы придерживаемся всех стандартов НАТО и говорим, что не комментируем. Потом американская пресса дает такую информацию. Я уже говорил, что Patriot невозможно уничтожить одним "Кинжалом", — сказал Игнат.

Он отметил, что комплекс работает и, возможно, работал и во время атаки россиян в ночь на 18 мая. 

"Даже если там будут какие-то повреждения, то я думаю, что они будут восстановлены. Прошу всех сохранять спокойствие", — резюмировал спикер ВС.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что якобы "уничтожили" пять пусковых установок Patriot в Киеве. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "милитарным камеди".

Читайте также: Как Путин создал миф о непобедимом "Кинжале". И что с ним делает Patriot

Дмитрий Гриниченко
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