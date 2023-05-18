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Ночью оккупанты били по Киеву ракетами Х-101/555: ПВО уничтожила все цели

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 06:30
Ночью оккупанты били по Киеву ракетами Х-101/555: ПВО уничтожила все цели - Фото
Мобильная ''противошахедная'' группа ПВО ВСУ (фото — Генштаб)

Ночью российские оккупанты снова атаковали Киев ракетами. По предварительной информации, все вражеские цели уничтожены. Об этом сообщает КМВА.

Атака была совершена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА, сообщили в администрации.

По данным КМВА, обломки ракет рухнули в Деснянском и Дарницком районах столицы. Самые большие повреждения зафиксированы в Дарницком районе – там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован. В остальных районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. Информация о пострадавших пока не поступала.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что пострадавших на местах падения обломков в Дарницком и Днепровском районах пока нет. К медикам обращений пока не было.

  • 17 мая российские оккупанты обстреляли Херсонскую область — в Зеленовке на правом берегу Днепра погиб ребенок.

Читайте также: В России якобы арестовали за госизмену разработчика ракет Х-47 "Кинжал"

Вадим Ребрина
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