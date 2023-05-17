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Херсонская область. РФ обстреляла правый берег Днепра — убила ребенка, он был у магазина

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 16:57
Херсонская область. РФ обстреляла правый берег Днепра — убила ребенка, он был у магазина - Фото
РСЗО россиян (Фото: EPA)

Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область — в Зеленовке на правом берегу Днепра погиб ребенок. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, в результате обстрела населенного пункта погиб ребенок — отец принес его в больницу на руках.

Также были ранены двое гражданских, все они находились возле местного магазина. 

Зеленовка расположена в Днепровском районе Херсонской области — это северо-восточная окраина областного центра, который также регулярно обстреливают россияне.

Читайте также: Херсон закрывали на три дня. В ОВА сообщили результаты круглосуточного комендантского часа

Дмитрий Гриниченко
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