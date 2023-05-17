Херсонская область. РФ обстреляла правый берег Днепра — убила ребенка, он был у магазина

Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область — в Зеленовке на правом берегу Днепра погиб ребенок. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, в результате обстрела населенного пункта погиб ребенок — отец принес его в больницу на руках.

Также были ранены двое гражданских, все они находились возле местного магазина.

Зеленовка расположена в Днепровском районе Херсонской области — это северо-восточная окраина областного центра, который также регулярно обстреливают россияне.

1 мая 2023 года РФ сбросила авиабомбы под Херсоном и атаковала артиллерией город.

3 мая оккупанты нанесли удар по единственному работающему гипермаркету Херсона, есть погибшие и раненые.

В результате обстрелов в тот день погибли 23 человека.

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