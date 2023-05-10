Херсон закрывали на три дня. В ОВА сообщили результаты круглосуточного комендантского часа

Во время круглосуточного комендантского часа, который вводили в Херсоне с 5 по 8 мая, были задержаны корректировщики артиллерийского огня и найдет схрон оружия. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

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По словам чиновника, в рамках проведения контрдиверсионных мероприятий было зарегистрировано девять уголовных производств.

"Самое главное – задержали двух корректировщиков вражеского артиллерийского огня", – рассказал Прокудин.

Он отметил, что из незаконного оборота правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, арестовали находившихся в розыске двух человек и обнаружили сторонников так называемого "русского мира".

Глава ОВА добавил, что удалось проверить около 20 тысяч граждан, 355 транспортных средств и 28 плавсредств и проверить 253 нарушителя комендантского часа.

"На кладбище обнаружен схрон оружия, из незаконного оборота было изъято автоматическое оружие, пистолеты, гранаты, тротиловые шашки. Проведены четыре обыска по уголовным производствам, начатым по причастности граждан к коллаборационной деятельности. В ходе обысков обнаружены флаги РФ, списки лиц для получения российских выплат, похищенную бытовую технику", – подытожил чиновник.

3 мая 2023 года Прокудин заявил, что в Херсоне с вечера 5 мая до утра 8 мая введут круглосуточный комендантский час.

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Олег Васьків

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