UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Херсон закрывали на три дня. В ОВА сообщили результаты круглосуточного комендантского часа

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 16:55
Херсон закрывали на три дня. В ОВА сообщили результаты круглосуточного комендантского часа - Фото
Александр Прокудин (Скриншот из видео)

Во время круглосуточного комендантского часа, который вводили в Херсоне с 5 по 8 мая, были задержаны корректировщики артиллерийского огня и найдет схрон оружия. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По словам чиновника, в рамках проведения контрдиверсионных мероприятий было зарегистрировано девять уголовных производств.

"Самое главное – задержали двух корректировщиков вражеского артиллерийского огня", – рассказал Прокудин.

Он отметил, что из незаконного оборота правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, арестовали находившихся в розыске двух человек и обнаружили сторонников так называемого "русского мира".

Глава ОВА добавил, что удалось проверить около 20 тысяч граждан, 355 транспортных средств и 28 плавсредств и проверить 253 нарушителя комендантского часа.

"На кладбище обнаружен схрон оружия, из незаконного оборота было изъято автоматическое оружие, пистолеты, гранаты, тротиловые шашки. Проведены четыре обыска по уголовным производствам, начатым по причастности граждан к коллаборационной деятельности. В ходе обысков обнаружены флаги РФ, списки лиц для получения российских выплат, похищенную бытовую технику", – подытожил чиновник.

  • 3 мая 2023 года Прокудин заявил, что в Херсоне с вечера 5 мая до утра 8 мая введут круглосуточный комендантский час.

Читайте также: Попавший под обстрел в Херсоне поезд доехал до Львова без задержки – фото

Олег Васьків
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсон комендантский час александр прокудин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 