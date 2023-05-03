Россияне ударили по Эпицентру в Херсоне: есть погибшие и раненые

3 мая около 11:00 утра российские оккупанты нанесли удар по единственному работающему гипермаркету Херсона, есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

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По словам главы МВД Игоря Клименко, на данный момент известно о трех погибших и пятерых раненых. Все пострадавшие – работники и посетители Эпицентра.

"Все оперативные службы на месте. Оказывают помощь людям. С российскими убийцами нельзя договариваться. Их нужно привлечь к ответственности. Или уничтожить", – заявил Клименко.

В ночь на 3 мая север, центр, восток и частично юг Украины перенесли атаку России дронами-камикадзе типа Shahed; в нескольких городах и областях, начиная ориентировочно с полуночи, слышали взрывы.

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Мілана Головань

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