UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне ударили по Эпицентру в Херсоне: есть погибшие и раненые

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 11:32
Россияне ударили по Эпицентру в Херсоне: есть погибшие и раненые - Фото
Фото: МВД

3 мая около 11:00 утра российские оккупанты нанесли удар по единственному работающему гипермаркету Херсона, есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По словам главы МВД Игоря Клименко, на данный момент известно о трех погибших и пятерых раненых. Все пострадавшие – работники и посетители Эпицентра.

"Все оперативные службы на месте. Оказывают помощь людям. С российскими убийцами нельзя договариваться. Их нужно привлечь к ответственности. Или уничтожить", – заявил Клименко.

Читайте также: Два из несбитых ночью "шахеда" прилетели в Днепр и Николаевскую область

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Игорь Клименко война Херсон эпицентр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 